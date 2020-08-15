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ISsoft Solutions потратит на помощь пострадавшим в мирных акциях $500 тыс

ISsoft Solutions выделит полмиллиона долларов на благотворительную помощь «с целью ликвидации последствий трагических событий в Беларуси». Это решение приняли коллектив и руководство компании, пишет Onliner.by

Генеральный директор ISsoft Александр Шнеерсон заявил: «Белорусское общество очень многое вложило в IT-отрасль. Мы — часть народа Беларуси и считаем, что пришло время айтишникам поддержать тех, кто пострадал в ходе мирных акций солидарности».

Также компания объявила о челлендже и приглашает присоединиться к такой инициативе другие IT-компании.
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