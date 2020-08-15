Генеральный директор ISsoft Александр Шнеерсон заявил: «Белорусское общество очень многое вложило в IT-отрасль. Мы — часть народа Беларуси и считаем, что пришло время айтишникам поддержать тех, кто пострадал в ходе мирных акций солидарности».





Также компания объявила о челлендже и приглашает присоединиться к такой инициативе другие IT-компании.