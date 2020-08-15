ISsoft Solutions потратит на помощь пострадавшим в мирных акциях $500 тыс
ISsoft Solutions выделит полмиллиона долларов на благотворительную помощь «с целью ликвидации последствий трагических событий в Беларуси». Это решение приняли коллектив и руководство компании, пишет Onliner.by
Генеральный директор ISsoft Александр Шнеерсон заявил: «Белорусское общество очень многое вложило в IT-отрасль. Мы — часть народа Беларуси и считаем, что пришло время айтишникам поддержать тех, кто пострадал в ходе мирных акций солидарности».
Также компания объявила о челлендже и приглашает присоединиться к такой инициативе другие IT-компании.
13:05 15/08/2020
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