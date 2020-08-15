– Если предположить, что результаты выборов не будут пересмотрены, вот сегодня опубликовали официальные итоги, то можно будет ожидать серьезного удара по белорусской экономике. Думаю, Беларусь останется без тех и без того скудных инвестиций из стран западного мира. Можно будет очень надолго забыть о кредитах от международных финансовых организаций. И с большой долей вероятности можно ожидать от западных стран санкций.





Правда, сейчас сложно предположить характер этих санкций, какие сферы они могут затронуть. В любом случае это будет означать, что максимум, на что может рассчитывать экономика, - это стагнация.





В отсутствии дешевого рефинансирования долгов, на горизонте двух лет, когда закончатся золотовалютные резервы Беларуси, можно ждать дефолта по внешним долговым обязательствам.





О курсах валют





В краткосрочной перспективе курсы валют останутся на текущем уровне.





В среднесрочной перспективе будет достаточно плавное снижение белорусского рубля. То что мы, например, наблюдаем последний год.





Что в итоге?





Когда дело подойдет к дефолту, для его отсрочки правительство может попытаться купить валюту на внутреннем рынке, и это уже приведет к значительной девальвации.





Но, повторюсь, что горизонт этих событий - это примерно два года.