Божья роса: Лукашенко уже формирует правительство
Новый кабинет министров Белоруссии в основном уже сформирован. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.
«Может быть, будут какие-то нюансы. Я только что говорил с Романом Головченко (премьер-министр страны — Прим.). Он на месте, работает, все готовы работать», — сказал Лукашенко на совещании в Минске.
Лукашенко заявил, что правительство уже фактически функционирует, теперь нужно придать этому юридическую силу. В связи с этим Администрации президента "необходимо оперативно подготовить соответствующий указ".
В его мире ничего не происходит - ни протестов, ни забастовок, ни многотысячного возгласа, который звучит в самых разных уголках Беларуси -- "Уходи!"
12:45 15/08/2020
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