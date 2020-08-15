Божья роса: Лукашенко уже формирует правительство

«Может быть, будут какие-то нюансы. Я только что говорил с Романом Головченко (премьер-министр страны — Прим.). Он на месте, работает, все готовы работать», — сказал Лукашенко на совещании в Минске.





Лукашенко заявил, что правительство уже фактически функционирует, теперь нужно придать этому юридическую силу. В связи с этим Администрации президента "необходимо оперативно подготовить соответствующий указ".





В его мире ничего не происходит - ни протестов, ни забастовок, ни многотысячного возгласа, который звучит в самых разных уголках Беларуси -- "Уходи!"



