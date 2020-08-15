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Божья роса: Лукашенко уже формирует правительство

Новый кабинет министров Белоруссии в основном уже сформирован. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

«Может быть, будут какие-то нюансы. Я только что говорил с Романом Головченко (премьер-министр страны — Прим.). Он на месте, работает, все готовы работать», — сказал Лукашенко на совещании в Минске.

Лукашенко заявил, что правительство уже фактически функционирует, теперь нужно придать этому юридическую силу. В связи с этим Администрации президента "необходимо оперативно подготовить соответствующий указ".

В его мире ничего не происходит - ни протестов, ни забастовок, ни многотысячного возгласа, который звучит в самых разных уголках Беларуси -- "Уходи!" 
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