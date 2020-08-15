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Белорусская научно-промышленная ассоциация потребовала немедленно прекратить насилие в отношении граждан

Белорусская научно-промышленная ассоциация (БНПА) выступила с заявлением о немедленном прекращении насилия в отношении мирных граждан, сообщает БелаПАН. Нужно отметить, что организация объединяет более 650 промышленников.

В заявлении ассоциации говорится, что ее члены категорически не приемлют подходы, которые ведут к расколу общества. «Офицеры, отдающие приказы своим подчиненным, должны вспомнить, что давали присягу народу и обязаны его защищать. Мирное выражение протестов не дает никаких оснований для применения силы», - отмечается в заявлении.
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