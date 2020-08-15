В заявлении ассоциации говорится, что ее члены категорически не приемлют подходы, которые ведут к расколу общества. «Офицеры, отдающие приказы своим подчиненным, должны вспомнить, что давали присягу народу и обязаны его защищать. Мирное выражение протестов не дает никаких оснований для применения силы», - отмечается в заявлении.