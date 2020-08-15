«Пеленг» готовится к забастовке?

«Пеленг» — это проектно-конструкторское предприятие в области оптико-электронного приборостроения. На нём изготовляется оборудование для космической, метеорологической сферы, а также для сферы криминалистики и безопасности.





Образовано в 1974 году путем реорганизации конструкторского отдела Минского механического завода имени С. И. Вавилова (БелОМО) в Центральное конструкторское бюро «Пеленг». Предприятие подчинялось Министерству оборонной промышленности СССР. С распадом СССР ЦКБ «Пеленг» вошло в состав предприятий Министерства промышленности Республики Беларусь. В 1994 году предприятие было преобразовано в открытое акционерное общество, а в 2004 году ОАО «Пеленг» вошло в состав предприятий Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь





Вот что сообщил источник в компании:





— Вчера была встреча с руководством «Пеленга». Коллектив требовал признать факт незаконного применения силы со стороны властей во время митингов. Мы хотели, чтобы руководство опубликовало большое обращение, в котором было бы обозначено, что мы выступаем против текущего положения дел в стране. Это позиция как минимум значительной части коллектива.





Директор сначала предложил опубликовать информацию на внутреннем сайте предприятия. Мы возмутились: «Кому такое обращение нужно?». Тогда он пообещал опубликовать его на основном сайте. Вы сами видите, что в итоге получилось. Мы обращались и к руководителю местного профсоюза. Проблема не была решена.





Сейчас думаем, что делать дальше. Судя по всему, будет забастовка — каждый сам будет решать, поддержать её или нет. Очень надеюсь, что она не понадобится.









Обращение, опубликованное на сайте ОАО «Пеленг».



