Директор завода: «Я как руководитель прошу, чтобы предприятие работало»









Стоит сказать, что «Гродно Азот» одним из первых предприятий в городе активно заявило о своей позиции относительно массовых задержаний и последующего насилия как в Гродно, так и в других городах. Начиналось все еще в среду, 12 августа, когда со 100 рабочими встретилось руководство предприятия во главе с гендиректором.





На следующий день собралось уже порядка 200 человек, а к пятнице, 14 августа у ступенек заводоуправления можно было насчитать около 4 тысяч людей в фирменных «азотовских» спецовках. Ранее рабочие требовали встречи не только с администрацией, но и представителями милиции и местной власти. Поэтому сегодня к собравшимся приехали мэр Гродно Мечислав Гой, замначальника УВД Гродненского облисполкома Валентин Осипович, прокурор Гродно Владимир Клишин, председатель Гродненского областного объединения профсоюзов Борис Козелков и другие.





Когда к людскому морю в оранжевых касках вышел гендиректор Игорь Бобырь, толпа незамедлительно его окружила. Так как изначально встреча должны была состояться на внутренней территории завода, рабочие требовали Бобыря провести журналистов, которых днем ранее на предприятие не пустили. Однако выполнить это требование так и не пришлось — звуковую аппаратуру быстро организовали около главного входа в заводоуправление, куда мог пройти каждый.





— Уважаемые коллеги! — начал обращение к собравшимся Бобырь. — Завод должен работать, а все политические вопросы нужно решать за территорией. Я как руководитель убедительно прошу, чтобы предприятие работало. Чтобы вы за наших детей стояли, чтобы за мирную республику, чтобы мирно зарабатывали. Давайте по закону. Я вне политики и не хочу туда, давайте работать. У меня сейчас душа болит, как там производство.





Однако собравшимся явно было не до работы. То и дело кто-то выкрикивал «Выборы», «Уходи», и толпа подхватывала слово, превращая его в громогласный рев. В толпе можно было заметить бело-красно-белые-флаги и плакаты, среди которых уже привычное «Мы против насилия» и «Мы его не выбирали».





Рабочие: «Даем час на освобождение всех задержанных работников «Гродно Азот»





Несмотря на то, что люди собрались послушать ответы представителей милиции и власти, находились рабочие, которые просили микрофон, чтобы буквально излить «крик души». Одной из таких была женщина сре их лет, аппаратчик 6-го разряда, которая проработала на заводе уже 30 лет:





— Все эти дни я наблюдала за нашими женщинами. У всех трясутся руки, они невыспавшиеся. Я на колени перед директором встану, чтобы наших детей не били дубинками. Я волнуюсь за себя, за мужа, я хочу диалога с государством. Люди будут приходить на мирные процессы. Не совершайте никаких насилий. Пожалуйста, остановите насилие, мы мирные люди. Если власти не пойдут с нами на диалог, мы не сможем продолжать работу, — закончила эмоциональное выступление работница, и толпа проводила ее бойким «Молодец».





После микрофон взял молодой работник «Азота» Юрий, который призвал освободить задержанных работников предприятия. Всего таковых было 14 человек, на данный момент не выпущено 6.





— Освободите людей. Сейчас на часах 10.23, через час мы хотим, чтобы все наши работники были освобождены. Никаких преследований людей за их политические взгляды. Мы имеем право на мирный протест по конституции, — сказал парень, а из толпы начало доносится «Освобождайте всех!»





Вот к микрофону прорывается мужчина, что называется, типичный «работяга». Он не может скрывать эмоции от увиденных видео со всей страны:





— Был отдан преступный приказ на насилие против народа. Против мирного спокойного народа. А что делала в мирном городе военная бронированная машина, да еще и с пулеметом? А как назвать то, когда в автомобиль врезается броневик, отец пострадавшей девочки становится на колени перед облисполкомом, а его задерживают. Людей били просто так, есть погибшие. И это моя Беларусь? — кричит рабочий и получает порцию одобрения от многотысячной толпы.





Замначальника УВД: «Мы признаем, что в массе задержанных были и те, кто попал туда случайно»

Когда было объявлено, что сейчас будет дано слово замначальнику УВД Валерию Осиповичу, люди начали свистеть и «ухать». Милиционер рассказал, что за время от вчерашнего вечера до сегодняшнего вечера в Гродно было освобождено 90 человек. Однако говорил полковник недолго — люди начали выкрикивать ему, чтобы милиция переходила на сторону народа, больше не применяла дубинок. Многие настаивали, чтобы сотрудники органов имели при себе именные бэйджы и не скрывали лица за масками. Кто-то требовал убрать силовиков из города, а кто-то просил привести к толпе начальника местного ОМОНа.





— Вчера министр Караев попросил прощения за действия своих силовиков. Значит ли это, что теперь обычные граждане при мелком правонарушении тоже могут извиниться и ничего им не будет, — доносилось из толпы.





После этого к Осиповичу подошел «азотовец» с Конституцией и попросил того положить руку на нее руку и поклясться, что он будет говорить правду. Полковник со словами, что уже давал присягу раньше и не намерен повторяться, отказал в этой просьбе.





Свою порцию негодования получили и представители профсоюзов. Так, перед собравшимся пыталась выступить женщина из отраслевого Белхимпрофсоюза, однако говорила она недолго:





— Я отменила все командировки, чтобы с вами встретиться. Вы просили, чтобы обращения от трудовых коллективов о том, что их голоса не были учтены, были направлены в Генпрокуратуру. Все обращения будут туда переданы… — не договорила женщина, и ее голос утонул в людском негодовании.





Мэр Гродно лично пообещал освободить всех задержанных





Одно из самых главных требований собравшихся — освобождение задержанных — разрешить взялся мэр Гродно Мечислав Гой. Он заверил заводчан, что сегодня лично доложит губернатору Гродненской области о задержанных и в случае, если они не виновны, то освободить их. Кроме того, он отметил, что по Гродно поступило порядка 600 обращений о нарушениях избирательной кампании, они будут переданы в Генпрокуратуру.





После этого мэр подозвал замначальника УВД и обратился к нему:





— Валентин Петрович, я прошу, вы мне не подчинены, но я вас прошу от лица всех гродненцев — каждого человека, кто задержан, разобраться и выпустить. Если нет пистолета, боеприпасов, надо просто отпустить, — на этих словах толпа зашлась в аплодисментах.





— Дайте слово, что всех освободят, — крикнули из толпы.





— Я даю слово, — четко произнес Гой.





После этого микрофон взял «азотовец» и зачитал финальное обращение заводчан к властям и администрации завода. В конце заявления говорится, что если требования рабочих не будут выполнены в кратчайшие сроки, то они оставляют за собою право объявить забастовку и остановить работу предприятия. Услышав это, люди зааплодировали. Встреча к тому моменту шла уже второй час вместо запланированного часа.



