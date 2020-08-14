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Украина готова принять у себя белорусские IT-компании

Федоров напомнил о программе правительства по привлечению 5000 иностранных IT-специалистов.

Министерство цифровой трансформации готово создать необходимые условия для комфортного переезда в Украину белорусских IT-компаний и специалистов в связи с ограничениями интернет-связи в Беларуси. Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в соцсети Facebook.

«Вместе с украинским IТ-бизнесом Министерство цифровой трансформации готово создать все необходимые условия для комфортного переезда IТ-компаний и специалистов в Украину. Украинская IТ-компания может пригласить к себе на работу такого иностранца. Из документов он предоставляет компании только копии своего паспорта с заверенным переводом и цветное фото 3,5 см на 4,5 см. Затем компания обращается с заявлением в центр занятости, к которому прилагает копии паспорта иностранца, фото и проект трудового соглашения с ним. В течение 5-7 дней Центр занятости выдает такое разрешение. Все. Иностранец может легально проживать и работать в Украине», - написал он. 

Кроме этого, при поддержке правительства Минцифры обеспечило возможность мигрировать в Украину по квотам для 5 тысяч высококвалифицированных IТ-специалистов. Они могут получить вид на жительство и работу в Украине на протяжении 10 лет. Федоров сообщил, что 5 тыс. квот распределены по областям Украины, в которых сосредоточено наибольшее количество IT-компаний: Днепропетровская, Одесская и Львовская области могут привлечь по 600 иностранных специалистов, Харьковская - 700, а Киев – 2,5 тысяч. 

Также вице-премьер заявил, что Минцифры готово в режиме 24/7 оказывать содействие и консультационную поддержку иностранным IТ-специалистам, которые готовы к переезду в Украину.
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