Экономика Евросоюза упала на рекордные 14%

Экономика Европейского Союза во втором квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на рекордные 14,1% с 1995 года, когда такая статистика начала публиковаться.





Об этом сообщила статистическая служба Европейского Союза Eurostat





По сравнению с первым кварталом этого года экономика сократилась на 11,7%. Сокращение экономики ЕС В частности, экономика еврозоны (страны, где национальной валютой является евро) во втором квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократилась на 15%, по сравнению с первым кварталом этого года – на 12,1%.