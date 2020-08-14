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Экономика Евросоюза упала на рекордные 14%

По сравнению с первым кварталом этого года экономика сократилась на 11,7%.

Экономика Европейского Союза во втором квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на рекордные 14,1% с 1995 года, когда такая статистика начала публиковаться. 

Об этом сообщила статистическая служба Европейского Союза Eurostat

По сравнению с первым кварталом этого года экономика сократилась на 11,7%. Сокращение экономики ЕС В частности, экономика еврозоны (страны, где национальной валютой является евро) во втором квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократилась на 15%, по сравнению с первым кварталом этого года – на 12,1%.
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