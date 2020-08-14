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Сотрудники ПВТ вышли на МКАД

Сегодня, 14 августа, сотрудники ПВТ дважды выходили на МКАД. Сначала утром и сейчас.

Напомним, что вчера, 13 августа, акции солидарности в разных городах Беларуси начались с самого утра — девушки с цветами выстраивались в цепи солидарности, позже к ним присоединились врачи, строители, рабочие.

Сегодня утром, в 10 часов, айтишники из ПВТ уже выходили на МКАД в Минске — в руках у них были белые цветы и у некоторых — воздушные шарики. Они продолжают там стоять и на момент публикации заметки. 

Спустя несколько часов, около 13.00, сотрудники ПВТ начали собираться вновь. Вот как это выглядело:
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