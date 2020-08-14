По сообщению самой площадки, этот хакатон имеет особое значение, поскольку идеи и скиллы его участников могут помочь определить будущее Беларуси и её жителей.





В рамках хакатона авторы ждут проекты по четырём темам:





коммуникация — инструменты и решения, которые позволят распространить по миру информацию о событиях, происходящих в Беларуси, в том числе в условиях блокировки интернета;





безопасность — проекты по обеспечению цифровой и физической безопасности активистов, их семей и всех, кто находится в опасности;





здоровье — проекты по оказанию медицинской и психологической помощи пострадавшим;





общественная поддержка — площадки для объединения единомышленников, запуска совместных образовательных инициатив, поиска работы и новых возможностей.



