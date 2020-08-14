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«Belarusian lives matter»: запущен глобальный хакатон в поддержку Беларуси

Платформа для организации и проведения хакатонов Eventornado запустила конкурс айти-проектов #BuildforBelarus в поддержку белорусского народа.

«Belarusian lives matter»: запущен глобальный хакатон в поддержку Беларуси
По сообщению самой площадки, этот хакатон имеет особое значение, поскольку идеи и скиллы его участников могут помочь определить будущее Беларуси и её жителей.

В рамках хакатона авторы ждут проекты по четырём темам:

коммуникация — инструменты и решения, которые позволят распространить по миру информацию о событиях, происходящих в Беларуси, в том числе в условиях блокировки интернета;

безопасность — проекты по обеспечению цифровой и физической безопасности активистов, их семей и всех, кто находится в опасности;

здоровье — проекты по оказанию медицинской и психологической помощи пострадавшим;

общественная поддержка — площадки для объединения единомышленников, запуска совместных образовательных инициатив, поиска работы и новых возможностей.

Заявки на участие принимаются сегодня до 16:00 по минскому времени. Результаты будут объявлены 16 августа в 21:00. С подробной информацией можно ознакомиться на официальной странице #BuildforBelarus. Также можно присоединиться к каналу хакатона в Slack.
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