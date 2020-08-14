







О местонахождении предпринимателя ни семье, ни его коллегам, которые подтвердили «Сильным новостям» эту информацию, до сих пор ничего не известно.





Как рассказал нашему корреспонденту один из партнёров Ильи Лемешева по бизнесу, вчера с ним уже произошла неприятная история. Илью, который ехал на собственном авто, остановили сотрудники ГАИ, после чего доставили в РОВД. Там ресторатор пробыл несколько часов. Когда вышел, сказал, что «все нормально» и обещал рассказать подробности позже. К сожалению, не успел.





Илья Лемешев — известный гомельский ресторатор, руководящий такими заведениями, как «Прованс», «Все как он любит», «Квартирник». Ранее он получил известность как фотограф и блогер, однако впоследствии отказался от этого занятия в пользу ресторанного бизнеса.



