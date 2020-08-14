



По мнению эксперта, слабая институциональная система и относительно большой госдолг (около 50% от ВВП), номинированный преимущественно в иностранной валюте, увеличивают риск дефолта и ухудшают возможности рефинансирования на выгодных условиях.





Александр Шкут обратил внимание на то, что гособлигации Беларуси на Московской бирже обвалились сегодня во время новостей о том, что США и ЕС рассматривают возможность введения против страны санкций.





В моменте падение достигло почти 3%, однако минимальные уровни, зафиксированные 19 марта не были достигнуты. Доходность выпуска „Беларусь-07“, номинированного в российских рублях, с погашением в 2025 году превысила 9,1% годовых. Обвал котировок состоялся при относительно небольшом объеме торгов, что свидетельствует об отсутствии на рынке крупных покупателей по текущим ценам. Котировки еврооблигаций на внешних рынках также падают почти на 2%.





По мнению эксперта, одним из триггеров происходившего на биржах стало сообщение от международного рейтингового агентства S&P Global Ratings о возможном пересмотре суверенного кредитного рейтинга Беларуси. Российское рейтинговое агентство АКРА также 7 августа сообщило о возможности понижения рейтинга в худшую сторону в течение ближайших 90 дней.





Компенсирующие факторы — это накопленные международные резервы, которые на 1 августа составляли $8,9 млрд (16% от ВВП), а также отсроченное влияние негативных факторов, стабилизация инфляции и высокое качество человеческого капитала.



