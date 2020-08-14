Во время акций протестов было много случаев, когда силовики разбивали автомобили: кидали в них светошумовые гранаты, стреляли по ним резиновыми пулями либо били стекла дубинками. На штрафстоянке РУВД Советского района Минска, которая находится на улице Олешева, за дни протестов привезли около 30 автомобилей. Тут стоит разбитая серебристая Toyota Rav4, черная Renault 25 Baccara, синяя Renault Clio, серебристый Ford Focus, синий Volkswagen Passat, красная Skoda Octavia и даже электромобиль BMW i3.





— Привозили ночью, все машины разбитые, — рассказали сторожа соседнего гаражного кооператива. — Машины привозили силовики в масках, их было здесь много. У машин разбиты стекла, у некоторых вмятины на дверях — следы дубинок. На двери одной вмятина от резиновой пули, а в салоне — кровь. Ночью приезжали сотрудники Следственного комитета, что-то искали в этой машине. Мы помогали заматывать машины целлофановой пленкой, чтобы в салоны не попал дождь.









Забрать эти автомобили владельцы пока не могут — находятся за решеткой. Статус многих машин тоже пока непонятен. Отец одного из арестованных парней, которого вытянули из машины и задержали, рассказал, что до сих пор не понимает, как забрать автомобиль сына.





Можно ли получить компенсацию за разбитую силовиками машину, если на автомобиль оформлена страховка по КАСКО?





Да, но есть нюансы. В каждой страховой компании правила разные. Во-первых, без оформления повреждения автомобиля можно обратиться в страховую определенное количество раз в год. Повреждение оценивает специалист страховой, потом происходит выплата ущерба. Во-вторых, для таких случаев есть лимиты по сумме. В разных страховых компаниях лимиты разные — как правило, сумма выплаты ограничена 5% от стоимости автомобиля.



