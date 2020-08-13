Облигации Беларуси упали до исторического минимума

Бонды «Беларусь-07» с погашением в 2025 году в первые же минуты торгов подешевели на 1,7%, что стало крупнейшим падением за всю историю обращения бумаг. Их цена падала до 98% от номинала, оформив исторический минимум.





Обвал котировок состоялся при относительно небольшом объеме сделок (36 млн рублей), что свидетельствует об отсутствии на рынке крупных покупателей по текущим ценам.





На 12.04 мск объем зарегистрированных биржей заявок на продажу превышает суммарный спрос втрое — 147 тысяч лотов против 47 тысяч.





Следом посыпались другие выпуски белорусского госдолга. Облигации «Беларусь-04» с погашением в 2022 году падают на 1,16% — рекордную величину с мартовского обвала рынка. На 12.06 мск они торгуются по 99,95% от номинала — минимальном уровне с начала апреля.





Бонды «Беларусь-03» с погашением в 2022 году дешевеют на 1%, до 99,79% от номинала, также фиксируя минимумы более чем за 4 месяца.





О том, что страны Евросоюза рассматривают возможность введения санкций в отношении Беларуси в связи с насилием против мирного населения, протестующего из-за итогов выборов, стало известно во вторник.





В среду ультиматум Александру Лукашенко публично выдвинули Литва, Польша и Латвия, потребовав немедленно остановить беспредел силовиков и создать Национальный совет для возобновления диалога с гражданским обществом.





Предложение о санкционных мерах поддержала Германия. Евросоюз «отменил санкции против Белоруссии, потому что страна приняла меры в правильном направлении. Но сейчас мы в ЕС должны очень серьезно обсудить, <.> не следует ли нам изменить политику и сделать это быстро», — заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.





В четверг о возможных санкциях заявил также глава Госдепа Майк Помпео. «Мы будем работать с нашими европейскими друзьями, нашими свободолюбивыми друзьями, которые также обеспокоены тем, что произошло. Мы хотим хороших результатов для белорусского народа и будем принимать необходимые меры», — сказал он, добавив, что выборы в Белоруссии были «несвободными и несправедливыми».





Из-за растущих санкционных рисков Беларусь может быть отрезана от международных рынков капитала, предупредило в среду международное рейтинговое агентство S&P. Аналогичные санкции Евросоюз вводил против Минска в 2010 году: правительству Белоруссии было запрещено занимать валюту на зарубежных рынках и рефинансировать долг.





Эти меры были отменены в 2016 году после того, как на свободу отпустили ряд политзаключенных.







