В Беларуси работники предприятий выходят на стихийные митинги

В Минске, по информации корреспондентов агентства "Интерфакс-Запад" , других СМИ, Telegram-каналов и очевидцев, митингуют сотрудники "Белмедпрепаратов", "Керамина", строители различных организаций.





По информации белорусского бюро "Радио свобода", на "Керамине" вышли протестовать порядка 400 человек, в том числе начальники цехов, руководство маркетинга.





Несколько сотен сотрудников, "которые задают актуальные вопросы" руководству предприятия, собралось также на ОАО "БелАЗ" (Жодино), сообщает Onliner.by."Также рабочие требуют не закрытой встречи за проходной, а открытого собрания на городском стадионе", -информирует издание. Позже появилась информация, что они вернулись на свои рабочие места после того, как мэр города пообещал заводчанам и другим жителям города еще одну встречу вечером.





Телеграм-каналы распространяют видео с митинга на ОАО "МАЗ".





Против насилия выступили медики 1-й, 4-й и 6-й городских клинических больниц, городской стоматологической поликлиники N1. По информации СМИ, планируют выйти на протест и работники скорой помощи.





Telegram-каналы также сообщают, что работники МАПИД (одно из крупнейших строительных предприятий страны) вышли на улицу перед заводом.







