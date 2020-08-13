Лащенко пояснил, что он профессионально занимается аудитом 22 года. Специфика профессии в том, чтобы независимо выражать свое мнение в отношении различных цифр, присутствующих не только в финансовой отчетности предприятий и банков, но и в заявлениях руководства, проспектах эмиссии и при подсчете голосов в том числе.





«У меня как у аудитора, который более 20 лет работает с цифрами, в силу присущего профессионального скептицизма вызывают сомнения цифры, предварительно озвученные Вами 10 августа. Исходя из опыта считаю, что при однородности городского населения и при такой высокой явке избирателей (более 84%), результаты не могут существенно, а тем более диаметрально отличаться между участками, если опираться на вывешенные протоколы на участках», — пишет Лащенко.





По мнению аудитора, Центральной избирательной комиссии не следует спешить с опубликованием финальных результатов выборов и провести собственное внутреннее расследование по исполнению должностных обязанностей членами избирательных комиссий на местах.





«Иначе существует риск, что выборы президента не будут признаны международным сообществом и белорусским обществом, в частности, честными и прозрачными, а значит, не будут признаны справедливыми».





Такой сценарий в конечном итоге будет способствовать дальнейшей эскалации противостояния и напряженности в стране и приведет страну к экономическим санкциям со стороны Европейского союза и США. Это означает многомиллиардные убытки для экономики и сделает невозможным диалог с инвесторами и дальнейшее размещение долговых суверенных обязательств, закроет возможности для государственных банков по выходу на внешние рынки капитала и долговых заимствований, подчеркнул Лащенко.





Обращаясь к главе МВД Беларуси Юрию Караеву, Лащенко объясняет, что становится страшно, когда приезжает ОМОН, ГАИ и другие люди в форме. «Мы видим видеосвидетельства со всей страны, где люди в форме впятером избивают безоружных лежащих на земле граждан, хватают мирных людей на улицах, разбивают стекла в автомобилях, не соблюдая никакие процессуальные нормы».





Системность и безнаказанность этих событий наводит на мысль, что это не просто «самодеятельность» отдельных сотрудников, а может быть прямым приказом сверху действовать вне правового поля против мирных (в абсолютном своем большинстве) граждан, предполагает Лащенко.





Обращаясь к правительству, Лащенко попросил больше не допускать ситуации с отключением интернета. Поскольку отключение от интернета — это отказ от прозрачности и цифровизации в обществе, а значит, и отказ от строительства ИТ-страны.

«Это огромный экономический и имиджевый удар по бизнес-процессам всех высокотехнологичных компаний в Беларуси и выстрел в ногу собственной экономике, которую необходимо спасать от последствий COVID-19», — резюмировал аудитор.