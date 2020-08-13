Офис Wargaming готов к релокации

Позже гендиректор компании Виктор Кислый в своем обращении к сотрудникам заявил, что руководство "внимательно следит за ситуацией". "Находился и нахожусь в постоянном контакте с нашими лидерами в Минске", - написал Кислый.





Компания формирует план по возможной релокации части сотрудников и членов их семей в другие страны в случае форс-мажорных обстоятельств. Будут предложены варианты "удаленки" по желанию: Киев, Санкт-Петербург, Никосия и другие.



