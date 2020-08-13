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Что это было? После обысков в офисах "Яндекс" и Uber никто не задержан и ничего не конфисковано

Вооруженные люди в черной одежде пришли сегодня в минские офисы "Яндекса" и и Uber

Как сообщил Sputnik руководитель службы корпоративных коммуникаций Илья Грабовский, обыски проводились сотрудниками, которые представились ГУБОПиК Республики Беларусь.

Несколько работников компании в это время находились на рабочих местах. 

"Основания обыска в протоколах не были детализированы. В ходе обыска никакое оборудование или документы изъяты не были. По окончании обыска сотрудники не задерживались", - сказал он.

Бренд Uber в Беларуси принадлежит "Яндексу", офисы у них находятся в разных местах. По словам собеседника, вооруженные лица пришли в оба здания, причина их визита в настоящий момент уточняется.

Напомним, Минск был первым зарубежным городом, в котором в 2016 году заработал сервис "Яндекс.Такси".


Российское посольство в курсе

"Представители "Яндекса" проинформировали посольство о посещении белорусскими правоохранителями трех офисов компании в Минске", - сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе дипмиссии.

На вопросы правоохранителей сотрудниками компании были даны исчерпывающие ответы. Подробную информацию в связи с возникшей ситуацией дипломаты ожидают поучить позднее.

"Важно уточнить причины внимания к деятельности компании, которое проявили местные службы", - резюмировали в посольстве РФ.



Читать дальше: https://sputnik.by/incidents/20200813/1045439899/Neizvestnye-lyudi-s-oruzhiem-vyshli-iz-ofisov-Yandeks-i-Uber.html
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