Илон Маск предложил помощь белорусам

К Маску обратилась пользовательница Twitter с ником Эрвин Вейков, опубликовавшая видео протестов с текстом: «Беларусь в огне. Убийства, избиения и пытки: так автократы «выигрывают» свои выборы». Она попросила прочитавших распространить это сообщение, отметив в записи аккаунт Илона Маска.





В комментариях Илон Маск отреагировал на обращение. «Мне жаль это слышать. Чем мы можем помочь?» — написал он.





Напомним, что белорусы собирают подписи под обращением к Маску с просьбой подключить интернет из космоса.



