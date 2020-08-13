Илон Маск предложил помощь белорусам
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на публикацию пользователя Twitter о протестах в Белоруссии. В ответе на сообщение об идущих в стране акциях протеста он спросил, чем может помочь.
К Маску обратилась пользовательница Twitter с ником Эрвин Вейков, опубликовавшая видео протестов с текстом: «Беларусь в огне. Убийства, избиения и пытки: так автократы «выигрывают» свои выборы». Она попросила прочитавших распространить это сообщение, отметив в записи аккаунт Илона Маска.
В комментариях Илон Маск отреагировал на обращение. «Мне жаль это слышать. Чем мы можем помочь?» — написал он.
Напомним, что белорусы собирают подписи под обращением к Маску с просьбой подключить интернет из космоса.
Помимо Илона Маска в сообщении был отмечен аккаунт миллиардера и одного из основателей Microsoft Билла Гейтса.
Ранее стало известно, что протестующих в Беларуси поддержал солист Thirty Seconds to Mars и голливудский актер Джаред Лето. Запись с фотографиями протестов в Беларуси он опубликовал в своем Instagram.
"Белорусский партизан"
15:46 13/08/2020
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