«9 августа этого года в нашей Беларуси прошли президентские выборы. События предвыборной кампании, результаты подсчета голосов и объявление предварительных результатов вызвали недоверие у огромной части общества. Все кандидаты, альтернативные действующей власти, подали в ЦИК жалобы о непризнании прошедших выборов. Появляется все больше информации о фальсификации результатов избирательной кампании. Последствием всего этого стали протесты по всей стране и ответное несоизмеримое насилие со стороны правоохранительных органов, многочисленные задержания, а также инциденты с жестоким обращением с задержанными гражданами.





Мы считаем, что произошедшее за последние несколько дней несет прямую угрозу для Беларуси. Нельзя игнорировать настроение огромной части общества. Насилие не устранит чувство обманутости и несправедливости. При любом новом кризисе, экономическом или политическом, противостояние внутри Беларуси не только усилится, но и обострится.





К сожалению, происходящие события приводят также к смене отношения народа к правоохранительным органам. Милицию начинают бояться, части спецназначения начинают ненавидеть. Так быть не должно.





Мы, представители бизнеса, создаем в нашей стране рабочие места, товары и услуги. Финансируем налогами государственный бюджет, часть которого расходуется, в том числе, на содержание государственного аппарата и силовых структур. Мы любим нашу страну и желаем ей только мира, развития и процветания. Поэтому мы призываем органы государственной власти:





1. Немедленно прекратить насилие и репрессии в отношении мирных протестующих.





Сегодня многие обычные люди уже боятся выходить на улицы. Они боятся не протестующих, они боятся милицию и военных. Необходимо отозвать ОМОН, спецназ и другие подразделения, а также спецтехнику с улиц наших городов.

2. Призываем участников протеста применять исключительно мирные формы протестной активности.





Конституция гарантирует нам свободу мысли, свободу собраний и свободу передвижения. Очень важно идти мирным и цивилизованным путем, сохранить жизни и здоровье людей.





3. Мы призываем органы государственной власти и объединенный штаб альтернативных кандидатов немедленно вступить в переговоры по ситуации с прошедшими выборами и поиска выхода из существующего кризиса. Это может быть прозрачный пересчет голосов на прошедших выборах; назначение новых выборов, которые пройдут максимально честно и прозрачно. Важно, чтобы воля народа была услышана, и ни у кого не возникало сомнений об итогах всенародного голосования, какими бы они ни были.





Бела ь изменилась. Отказ от признания этого факта — это прямой путь к открытому гражданскому противостоянию. Признание перемен в обществе, диалог во имя будущего страны — это исторический шанс белорусского народа. Мы призываем всех не упустить его.





Виталий Волянюк, директор ООО «Про бизнес Медиа»

Анна Самарская, руководитель Клуба Про бизнес

Александр Паньков, управляющий партнер КГ «Здесь и Сейчас»

Цыган Андрей, управляющий «Изи-Штандарт»

Сергей Рожок, предприниматель «Центр коррекции веса Гармония»

Ганурович Иван, директор ООО «ПанексМаркет»

Лахманов Евгений, руководитель ООО «ИЛ-Тим групп»

Ходькин Евгений, директор ООО «Юридическая компания ЮКОН»

Карканица Тимофей, директор ООО «Зитори Групп»

Кушакова Светлана, директор ЧПТУП «Свиола»

Щурский Сергей, директор ООО «Страховой брокер Белополис Плюс»

Гладкий Дмитрий Александрович, генеральный директор ООО «Мэтр Заславль»

Гапанович Сергей, управляющий ЗАО «Пол мира»

Сержанович Александр, индивидуальный предприниматель

Колоницкий Антон, директор ООО «КидсПлей»

Севостьян Василий, директор ЧТУП «Всё про офис»

Прижигалинский Павел, директор ЧПТУП «Тайлунг»

Панфиленко Дмитрий Сергеевич, директор ООО «Юпиэн»

Мельниченко Андрей, директор ООО «Полиграфические машины»

Пикуза Роман Алексеевич, ООО «ХЭНО»

Борисов Андрей Валентинович, директор частного предприятия «24принт»

Брилёнок Александр, директор ООО «Хьюмен систем»

Реут Павел Святославович, директор ООО «ЮНАЙТЕД ТРЭВЕЛ»

Бохон Андрей Васильевич, директор Частного предприятия «Монбел»

Гогения Геннадий Джамбулович, заместитель директора по коммерческим вопросам ЧТУП «РоудТрансЛогистик»

Ломако Александр Владимирович, заместитель директора ООО «Кофе Саунд групп»

Горский Александр, индивидуальный предприниматель SEOexpert.by

Быковский Вячеслав, индивидуальный предприниматель infobank.by

Анушкин Юрий Игоревич, индивидуальный предприниматель MANAGYM

Омелянчук Игорь, индивидуальный предприниматель VRITME

Львовский Андрей Юрьевич, директор ООО «КРОТЭК»

Алексей Яценко, директор ООО «ОрионШоп Плюс»

Стаховский Алексей Владимирович, директор ЧТПУП «Одиннадцатый регион»

Бабушкин Алексей, директор ООО «Хай-тек нэйшн»

Остапенко Иван, директор ООО «Разам групп»

Болтоносов Алексей, CEO ООО «Интеграционные технологии»

ИП Белькевич Артем Михайлович



