В офисах Яндекса и Uber в Минске обыски. Wargaming на очереди?
Вооруженные люди в черном камуфляже заблокировали офисы «Яндекса» и в Минске, сообщили источники ТАСС и The Bell.
В «Яндексе» подтвердили эту информацию. «Подтверждаем. Выясняем детали», — заявили «Медузе» в пресс-службе компании.
По информации The Bell, в заблокированном офисе находятся несколько сотрудников.
Всего в минском офисе «Яндекса» работают около 120 человек.
"Яндекс" также подтверждает присутствие неизвестных людей с оружием и в офисе Uber в Минске, передает ТАСС
Как передает sputnik.by, в минском офисе "Яндекс такси" и Uber проходят обыски.
Тем временем телеграм-каналы сообщают, что компания Wargaming эвакуирует сотрудников из офиса. Руководство сообщает, что туда также едут силовики.
13:40 13/08/2020
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