В офисах Яндекса и Uber в Минске обыски. Wargaming на очереди?

В «Яндексе» подтвердили эту информацию. «Подтверждаем. Выясняем детали», — заявили « Медузе » в пресс-службе компании.





По информации The Bell, в заблокированном офисе находятся несколько сотрудников.





Всего в минском офисе «Яндекса» работают около 120 человек.





"Яндекс" также подтверждает присутствие неизвестных людей с оружием и в офисе Uber в Минске, передает ТАСС





Как передает sputnik.by , в минском офисе "Яндекс такси" и Uber проходят обыски.





Тем временем телеграм-каналы сообщают, что компания Wargaming эвакуирует сотрудников из офиса. Руководство сообщает, что туда также едут силовики.