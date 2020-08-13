Агентство S&P предупредило Беларусь о последствиях санкций

"Отмечаем увеличивающуюся вероятность международных санкций в ответ на действия властей по мере развития ситуации. Кроме политических последствий, новые санкции могут оказать негативное влияние на экономический рост и доверие со стороны инвесторов", – говорится в заявлении агентства.





S&P прогнозирует, что в 2020-м Беларусь ожидает сокращение экономики на 4%, при этом бюджетные показатели и платежный баланс уязвимы. График погашения госдолга республики остается тяжелым, у Беларуси есть краткосрочные риски в отношении закрытия доступа к международным рынкам капитала вследствие перспектив введения международных санкций.





В апреле S&P сохранило долгосрочные кредитные рейтинги республики в иностранной и национальной валютах на уровне "B", со стабильным прогнозом.





Массовые акции протеста начались по всей Беларуси 9 августа, когда ЦИК объявил, что на президентских выборах с результатом 80,08% голосов победил Александр Лукашенко. Несанкционированные выступления граждан на улицах городов идут до настоящего времени. Протестующих правоохранители разгоняют слезоточивым газом, водометами, светошумовыми гранатами, резиновыми пулями. За все это время было арестовано почти 7 тысяч человек, двое погибших, сколько в больницах - не поддается счету.