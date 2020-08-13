



«Выборы считаются одним из основных принципом волеизъявления граждан своей страны, и сегодня мы видим, что выбор каждого из нас не учтен, проигнорирован. Невозможно набирать такой процент в поддержку главы государства, когда не был допущен не один независимый наблюдатель для подсчета голосов и показаны завышенные цифры на досрочном голосовании, где чаще всего побеждал действующий президент. Мы все хотим честных подсчетов голосов. Есть участки, на которых один из кандидатов набрал 80 и более процентов и это не реально. Когда мы просили показать документы, нам отказывали, а вместо этого в нашем городе задерживали и проявляли силу сотрудники РОВД и другие службы».





Сотрудники БМЗ просят «оказать содействие в направлении представителей прокуратуры для осуществления правовой оценки действий представителей некоторых избирательных комиссий по городу Жлобину».





Они призывают остановить несправедливость, преследование граждан, физическое применение силы, так как страдают невинные люди, которые оказываются заложниками ситуации, или простые прохожие.



