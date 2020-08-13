«Сделаем всё, чтобы помочь». Письмо Аркадия Добкина

— В течение последних нескольких дней все вы видели или слышали о протестах, происходящих в Беларуси после президентских выборов, либо общались с людьми, которых коснулись эти события. Для некоторых из вас обострение ситуации сегодня и на прошлых выходных стало кульминацией цепочки процессов, предшествовавших выборам. Другие не ожидали, что волнения достигнут таких масштабов и так глубоко затронут ваши семьи, друзей и коллег.





Вся руководящая команда EPAM пристально следит за развитием ситуации и мгновенно реагирует на неё. В этом году мы преодолевали многочисленные вызовы, связанные с различными неординарными обстоятельствами, включая пандемию коронавируса, протесты в США и проблемы в других странах мира.





Сегодня мы столкнулись с беспрецедентным событием для Беларуси, где ЕРАМ начинался и где находятся сегодня крупнейший центр разработки компании.





В силу нашего предыдущего опыта и специального плана работы в непредвиденных ситуациях, разработанного в компании для обеспечения непрерывной работы в случае форс-мажорных обстоятельств, текущее положение дел пока ещё не сказывается значительным образом на клиентах. В тоже время, мы уже получили ряд запросов и ожидаем, что их поток будет расти.





В зависимости от дальнейшего развития событий мы будем принимать решения о необходимости следующих шагов.





На сегодня мы возобновили работу многих офисов, чтобы обеспечить сотрудников связью в рабочих и личных целях. Наши офисы будут функционировать в качестве площадок для проведения встреч и работы, однако мы призываем вас умеренно пользоваться соцсетями и стриминговыми сервисами, чтобы снизить нагрузку на сети.





Мы просим тех из вас, кто вышел на улицы, прежде всего думать о своей безопасности. Мы хотим и будем помогать тем, чьи родные были несправедливо задержаны или пострадали каким-либо иным образом. Сформированы несколько групп поддержки в кризисных ситуациях из числа коллег, которые готовы откликнуться и сделать всё возможное, чтобы помочь вам в нынешних обстоятельствах. С этой целью EPAM организовала горячую линию, на которую в экстренном случае могут обратиться ваши близкие. Мы просим вас передать этим людям номер нашей горячей линии и сказать им, что при необходимости они могут позвонить на неё.





Пока у нас нет ответов на некоторые из ваших наиболее острых вопросов о том, что будет происходить в дальнейшем. Но мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы помочь! Безопасность и здоровье вас и ваших родных, равно как и ваше будущее — наш приоритет.





Сегодня Беларусь представляет собой просто крупнейший центр EPAM. Беларусь — часть ДНК компании и важнейший компонент её стратегии роста.





Берегите себя, заботьтесь о себе и друг о друге. Мы с вами и мы сделаем всё возможное, чтобы справиться с этим.