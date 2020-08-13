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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

500+ CEO, инвесторов, разработчиков призывают остановить насилие

Открытое письмо было опубликовано вчера на портале DEV.by и продолжает собирать подписи.

Первые лица бизнеса требуют: 

Остановить насилие в отношении мирных граждан и убрать атмосферу страха с улиц. 

Освободить всех политзаключенных и задержанных.

Провести новые прозрачные выборы Президента Республики Беларусь. 

Обеспечить граждан Республики Беларусь свободным доступом к информации.

Кстати, сайту DEV.by известно о задержании в ходе протестов 30 представителей ИТ-сферы. 
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