500+ CEO, инвесторов, разработчиков призывают остановить насилие
Открытое письмо было опубликовано вчера на портале DEV.by и продолжает собирать подписи.
Первые лица бизнеса требуют:
Остановить насилие в отношении мирных граждан и убрать атмосферу страха с улиц.
Освободить всех политзаключенных и задержанных.
Провести новые прозрачные выборы Президента Республики Беларусь.
Обеспечить граждан Республики Беларусь свободным доступом к информации.
Кстати, сайту DEV.by известно о задержании в ходе протестов 30 представителей ИТ-сферы.
08:23 13/08/2020
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