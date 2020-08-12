Письмо в Республиканский комитет «Белхимпрофсоюза» от 12 августа подписано председателями профкомов ОАО «Гродно Азот» А.П. Рожинским и филиала завода «Химволокно» О.О. Курбат.





Официальная первичная профсоюзная организация «Гродно Азот» с правами единой (в том числе и профсоюз «Химволокно») требует обратиться от имени всей организации Белхимпрофсоюза:





в Генпрокуратуру с предложением провести проверку правильности процедуры подсчета голосов на выборах и несвоевременному обнародованию протоколов по каждому избирательному уучастку в Гродно,

к местной власти и в МВД с требованием немедленно прекратить жестокость, чрезмерное применение силы и необоснованные задержания мирных протестантов,

в Министерство связи и информации и оперативно-аналитический центр при президенте с предложением неотложно восстановить бесперебойную работу интернета в стране, так как «отстутствие доступа к информации о порисходящем вынуждает людей выходить на улицы и искать ее там».

Также авторы обращения подчеркнули, что Профсоюз должен соблюдать нейтралитет во время электоральной кампании и с уважением относится к мнению и выбору каждого члена профсоюза. Члены профсоюза выступают за соблюдения конституционных прав и свобод граждан. В профсоюзе «Гродно Азота» и завода «Химволокно» состоят 13 274 человека.





«Если остановить „Азот“, город взорвется»

12 августа, когда начала распространяться информация о забастовке на нескольких цехах «Гродно Азот», на связь с изданием «Наша Ніва» вышла пресс-служба предприятия.





«Работа идет в штатном режиме, — сообщили там. — Не стоит верить телеграм-каналам. Если бы наше предприятие прекратило работу, здесь произошла бы техногенная катастрофа. Город бы взорвался».





Опасность остановки «Гродно-Азот» подтвердил и Андрей Ханевич, председатель организации Белорусского Независимого профсоюза ОАО «Гродно Азот». Он, в свою очередь, 10 августа направил заявление с требованием пересмотреть результаты выборов в ЦИК. Его поддержал актив из 20 человек.





«Остановить здесь производство — опасно для города и страны. Мы не враги сами себе, — сказал Ханевич. — На мой взгляд, на предприятии более 90 процентов работников не согласны с результатами выборов, они голосовали не только за Светлану, но и за других кандидатов, но не за действующего главу государства».