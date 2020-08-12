"Деловая активность в Республике Беларусь в II квартале сократилась. На фоне падения внешнего спроса уменьшились объемы внешней торговли, ухудшилось финансовое состояние предприятий и снизился их платежеспособный спрос", - заявил председатель правления Нацбанка Павел Каллаур на брифинге по итогам заседания правления НББ по кредитно-денежной политике в среду.





"Замедлился рост денежных доходов населения, изменилось поведение физических лиц на рынке. С одной стороны, уменьшился объем не обязательных покупок. В итоге произошло снижение потребительской активности внутреннего спроса в целом", - констатировал он.





С другой стороны, продолжил глава НББ, накопление сбережений населением осуществлялось преимущественно в неорганизованной форме и в иностранной валюте. Так, в банках сократились депозиты в белорусских рублях и иностранной валюте.





"Одновременно население выступало чистым покупателем иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Эти тенденции усилились в последнее время, что свидетельствует о всплеске девальвационных ожиданий", - сказал Каллаур. "Вместе с тем такая ситуация оценивается нами как временная", - добавил он.





По мнению Каллаура, весомую поддержку экономике во II квартале оказывали контрциклические меры, принятые правительством и Нацбанком. В их числе – оптимизация долговой нагрузки на предприятия и население, а также смягчение отдельных пруденциальных требований к банкам.