Забастовка? Гродненский Рынок «Южный» опустел

Однако в Гродно в этой связи многие говорят именно о забастовке.





В руководстве рынка "Нашей ниве" сказали, что только 250 предпринимателей не вышли на работу. Но вот фото.









12 августа предприниматели закрыли павильоны на «Южном» рынке. Фото: Belsat.eu









Шлагбаум открыт, но на «Южном» нет торговли. Фото: Belsat.eu







