Забастовка? Гродненский Рынок «Южный» опустел
Гродненский вещевой рынок «Южный» на ул. Подольная, 27 не сообщает на странице о причинах невыхода предпринимателей на работу.
Однако в Гродно в этой связи многие говорят именно о забастовке.
В руководстве рынка "Нашей ниве" сказали, что только 250 предпринимателей не вышли на работу. Но вот фото.
12 августа предприниматели закрыли павильоны на «Южном» рынке. Фото: Belsat.eu
Шлагбаум открыт, но на «Южном» нет торговли. Фото: Belsat.eu
17:33 12/08/2020
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