+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Забастовка? Гродненский Рынок «Южный» опустел

Гродненский вещевой рынок «Южный» на ул. Подольная, 27 не сообщает на странице о причинах невыхода предпринимателей на работу.

Однако в Гродно в этой связи многие говорят именно о забастовке. 

В руководстве рынка "Нашей ниве" сказали, что только 250 предпринимателей не вышли на работу. Но вот фото. 


12 августа предприниматели закрыли павильоны на «Южном» рынке. Фото: Belsat.eu


Шлагбаум открыт, но на «Южном» нет торговли. Фото: Belsat.eu
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Революция сознания обагрена кровью
Игорь Драко
Избиратели, почему вы не послушали Свету?!
Уладзiмiр Някляеў
Што трэба рабіць сёння?
Александр Волчанин
Чернобыльцы призывают опомниться.
Людмила Мирзаянова
В ЗАЛАХ ГНЕВА, СТРАХА, ОТВРАЩЕНИЯ
Ольга Карач
Рука Кремля, ЧВК Вагнера и при чём тут...
Владимир Подгол
Как премьер-министр РБ оказался лидером оппозиции


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]