Как это произошло и сколько стоило белорусской экономике, разбирался Sputnik.





Масштабное отключение интернета в Беларуси стало первым в Европе, прокомментировал РИА Новости член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц.





После того, как в Беларуси 9 августа прошли президентские выборы, в стране начались проблемы с доступом к интернету. В среду, 12 августа, Министерство связи заявило, что белорусские специалисты справились с проблемой и доступ к цифровым ресурсам возобновлен.





Впервые в Европе

"За прошедшие дни среди экспертов уже практически сложился консенсус, что по всем видимым признакам происходящего интернет в Беларуси отключают изнутри", – констатировал член экспертного совета комитета Госдумы РФ по информполитике.





При этом он признал, что "фактов и моделей, подтверждающих это, нет, так как с той стороны не поступает никакой информации, и остается строить гипотезы только по тому, как это достаточно нетипичное – первое в Европе – тотальное отключение выглядит извне".





Ранее Лукашенко заявил, что интернет отключают за границей и это не является решением властей. Профильное министерство пояснило сложившуюся ситуацию якобы ростом вредоносного трафика.





"Объяснение Лукашенко, что интернет отключили из-за рубежа, выглядит неубедительным (впрочем, он не является IT-экспертом), хотя, конечно, мы можем и не знать всех фактов о происходящем. Ждем больше информации", – подчеркнул Лифшиц.





Цена отключения интернета

Сайт Netblocks, который изучает последствия блокировки интернета, подсчитал, что один день без интернета обойдется Беларуси почти в 56,5 миллиона долларов.





"Отключение интернета, транзакций, мобильной связи – в таких условиях это очень большой удар по карману и простого пользователя, который не может купить продукты и позвонить близким, и компании, деятельность которой просто парализована", – считает российский эксперт.





По его мнению, указанная стоимость одного дня отключения рассчитана на краткие сроки. Если бы гипотетически интернет отключили на длительное время, неделю, месяц и дольше, цифры убытков бы взлетели экспоненциально.





Лифшиц рассказал, что Netblocks оценивает влияние проблем с интернетом на экономику с учетом множества факторов, включая такие как отключение социальных сетей и ключевых контентных платформ.





"Надо понимать, что Беларусь в чем-то гораздо более цифровая страна, чем Россия. На небол й площади сконцентрированы огромные IT-мощности. Значительное количество молодых людей работают в технологической сфере, в том числе на экспорт", – особо отметил Лифшиц.





В подтверждение чему он напомнил о высоком проценте проникновения широкополосного интернета "в каждый регион и повсеместное использование карт вместо наличных".