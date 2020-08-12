







"Ущерб, нанесенный городскому хозяйству в результате массовых беспорядков, составил более Br500 тыс. Приблизительно столько стоят 9 новых аппаратов искусственной вентиляции легких или три рентгеновских диагностических комплекса", - говорится в сообщении Мингорисполкома в его Telegram-канале.





По данным властей, в городе повреждены здания детских садов и школ, элементы благоустройства, инфраструктуры, транспорт.





"Организаторами несанкционированных мероприятий сооружаются баррикады из мусорных контейнеров и металлических конструкций, блокируются дороги, создаются препятствия для движения общественного транспорта. Вносятся коррективы в повседневную работу городской инфраструктуры в целом, что доставляет существенный дискомфорт жителям столицы", - отмечается в сообщении Мингорисполкома.