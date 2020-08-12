Нацбанк проигнорировал требование Лукашенко снижать ставку рефинансирования
Ставка рефинансирования сохраняется на уровне 7,75% годовых, такое решение было принято сегодня на заседании правления Нацбанка.
Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка Республики Беларусь сохраняются на текущем уровне, сообщает регулятор.
Соответствующие решения приняты Правлением Национального банка Республики Беларусь по итогам заседания по денежно-кредитной политике 12 августа 2020 года.
Текст заявления председателя Правления Национального банка по итогам состоявшегося заседания будет опубликован на сайте Национального банка в 15:00.
По решению Правления Национального банка Республики Беларусь вопрос по ставке рефинансирования будет рассмотрен на дополнительном заседании по денежно-кредитной политике 14 октября 2020 года.
12:01 12/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение