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Нацбанк проигнорировал требование Лукашенко снижать ставку рефинансирования

Ставка рефинансирования сохраняется на уровне 7,75% годовых, такое решение было принято сегодня на заседании правления Нацбанка.

Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка Республики Беларусь сохраняются на текущем уровне, сообщает регулятор.

Соответствующие решения приняты Правлением Национального банка Республики Беларусь по итогам заседания по денежно-кредитной политике 12 августа 2020 года.

Текст заявления председателя Правления Национального банка по итогам состоявшегося заседания будет опубликован на сайте Национального банка в 15:00.

По решению Правления Национального банка Республики Беларусь вопрос по ставке рефинансирования будет рассмотрен на дополнительном заседании по денежно-кредитной политике 14 октября 2020 года.
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