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"День-два ― и коллапс": Маргелов о том, как выживает бизнес без интернета

Сложнее всего сейчас с поставками продуктов питания, поскольку их быстрее другой продукции надо пополнять на прилавках, что в отсутствие интернета сопряжено с множеством проблем, говорит сопредседатель Белорусской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов.



"Вчера менеджеры по отгрузкам серьезных компаний уходили в 11-м часу с работы, потому что то, что делал интернет ― люди заявки сбрасывали консолидировано через интернет-программу, и там формировались накладные и ничего не надо было делать, то теперь люди в мыле бегали, живьем собирали заявки по городу, потом это все вносили руками в компьютеры, чтобы не остановить работу на сегодня, потому что послезавтра будут пустыми прилавки магазинов", ― рассказывает собеседник.

Больнее всего без интернета сфере торговли как продуктами питания, так и любыми другими товарами, но продукты питания заканчиваются быстрее всего, "поэтому люди героически костьми ложатся, чтобы любыми способами решить эти задачи, но сколько они продержатся ― день или два, сложно сказать по каждому, это огромный объем работы", добавляет бизнесмен.

"Обращались к провайдерам, к провайдерам претензий нет, они ничего сами не делали, практически закрыт внешний канал связи, и у тех, чьи серверы находятся за границей, коммуникации нереальны. Внутри закрыты многие коммуникации", ― говорит собеседник. 

Были проблемы с платежами, сейчас большинство предпринимателей докладывает, что удается проводить платежи через клиент-банк, но элементарная вещь ― а как перебросить платежку, что ты проплатил, интересуется предприниматель.  

"Ком накапливается, день-два ― еще куда ни шло, а дальше пойдет уже коллапс", говорит Маргелов, и добавляет, что предпринимательское сообщество "обсуждает проблему, накапливает информацию, просто так крикнуть "караул"? Надо же фактуру собрать, этим сейчас и занимаемся", резюмирует собеседник.
Sputnik
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