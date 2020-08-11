







"Вчера менеджеры по отгрузкам серьезных компаний уходили в 11-м часу с работы, потому что то, что делал интернет ― люди заявки сбрасывали консолидировано через интернет-программу, и там формировались накладные и ничего не надо было делать, то теперь люди в мыле бегали, живьем собирали заявки по городу, потом это все вносили руками в компьютеры, чтобы не остановить работу на сегодня, потому что послезавтра будут пустыми прилавки магазинов", ― рассказывает собеседник.





Больнее всего без интернета сфере торговли как продуктами питания, так и любыми другими товарами, но продукты питания заканчиваются быстрее всего, "поэтому люди героически костьми ложатся, чтобы любыми способами решить эти задачи, но сколько они продержатся ― день или два, сложно сказать по каждому, это огромный объем работы", добавляет бизнесмен.





"Обращались к провайдерам, к провайдерам претензий нет, они ничего сами не делали, практически закрыт внешний канал связи, и у тех, чьи серверы находятся за границей, коммуникации нереальны. Внутри закрыты многие коммуникации", ― говорит собеседник.





Были проблемы с платежами, сейчас большинство предпринимателей докладывает, что удается проводить платежи через клиент-банк, но элементарная вещь ― а как перебросить платежку, что ты проплатил, интересуется предприниматель.





"Ком накапливается, день-два ― еще куда ни шло, а дальше пойдет уже коллапс", говорит Маргелов, и добавляет, что предпринимательское сообщество "обсуждает проблему, накапливает информацию, просто так крикнуть "караул"? Надо же фактуру собрать, этим сейчас и занимаемся", резюмирует собеседник.















