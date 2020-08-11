Ни Белтелеком, ни тем более операторы связи назвать точную дату восстановления интернета не могут. Myfin.by подготовил гайд по тому, какие платежные услуги, сервисы и приложения пока еще работают, а что уже приказало долго жить. Материал подготовлен на основе отзывов и сообщений наших читателей.





Оплата в магазинах по банковской карте

Во всех крупных торговых сетях работа платежных терминалов не прекращалась. Покупки по-прежнему можно оплатить банковской картой, в том числе бесконтактным способом. Иногда наблюдаются проблемы с оплатой по банковской карте в небольших магазинчиках у дома, парикмахерских и торговых точках. Поэтому при себе лучше иметь хотя бы небольшую сумму наличными.





Банковские приложения

Также продолжают стабильно работать, в том числе через мобильный интернет, банковские приложения. В них отображается актуальная информация по балансу карты, доступны платежи, переводы с карты на карту, управление счетом, оплата услуг через ЕРИП.





Серьезные проблемы наблюдаются в приложениях со встроенным чатом техподдержки. Запустить общение через чат на протяжении сегодняшнего дня нам не удалось. Однако техподдержка доступна по короткому номеру колцентра.





Банкоматы и валюта

Банкоматы работают, но с некоторыми ограничениями. Так, на протяжении вчерашнего дня по сообщениям наших читателей не было валюты в ряде банкоматов в районе станции метро Уручье, железнодорожного вокзала и возле универсама «Рига». В отделениях банков при этом валюта продавалась свободно, но не во всех кассах. Также в некоторых банкоматах были проблемы с белорусской наличностью, особенно ближе к концу рабочего дня.





Интернет-магазины

Большинство крупных интернет-площадок и доставок продуктов продолжают принимать заказы. При этом, по словам сопредседателя Белорусской конфедерации предпринимательства Виктора Маргелова, с серьезными проблемами столкнулось большинство интернет-площадок. Особенно пострадали поставщики продуктов питания.





«Вчера менеджеры по отгрузкам серьезных компаний уходили в 11-м часу с работы, потому что то, что делал интернет ― люди заявки сбрасывали консолидировано через интернет-программу, и там формировались накладные и ничего не надо было делать, то теперь люди в мыле бегали, живьем собирали заявки по городу, потом это все вносили руками в компьютеры, чтобы не остановить работу на сегодня, потому что послезавтра будут пустыми прилавки магазинов», ― рассказывает собеседник.





«Ком накапливается, день-два ― еще куда ни шло, а дальше пойдет уже коллапс» ― говорит Виктор Маргелов.





Транспорт

В минском метрополитене оплатить проезд можно не только проездным и жетоном, но и банковской картой. Эта возможность сохраняется и сейчас, несмотря на нестабильный интернет. Принимаются к оплате все бесконтактные карты белорусских банков.





Соцсети и мобильные приложения

В Беларуси не работают все основные мессенджеры: Viber, Skype, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и другие. Без установки специальных VPN-приложений мессенджеры и соцсети остаются полностью заблокированными. Также остаются заблокированными приложения такси: Uber, Яндекс.Такси и другие, не работает приложение доставки еды Menu.by. При этом приложение Белорусской железной дороги продолжает работать в обычном режиме без сбоев.





Что это значит?

Проблемы с доступом в интернет сильнее всего задели бизнес-сообщество, парализовав его нормальную работу. Когда работа сети будет восстановлена неизвестно, но уже сейчас речь идет о довольно серьезных убытках для частного сектора. А если локдаун продлиться и далее, то убытки будут только расти. Тогда пострадавшими станут уже и работники этих компаний. Банки и торговля пока работают без критических сбоев.