Третий день без интернета: как работают приложения, карточки, банкоматы
В Беларуси уже третий день практически не работает интернет, как мобильный, так и стационарный. Доступ ко всемирной сети можно получить только через сервисы VPN.
Ни Белтелеком, ни тем более операторы связи назвать точную дату восстановления интернета не могут. Myfin.by подготовил гайд по тому, какие платежные услуги, сервисы и приложения пока еще работают, а что уже приказало долго жить. Материал подготовлен на основе отзывов и сообщений наших читателей.
Оплата в магазинах по банковской карте
Во всех крупных торговых сетях работа платежных терминалов не прекращалась. Покупки по-прежнему можно оплатить банковской картой, в том числе бесконтактным способом. Иногда наблюдаются проблемы с оплатой по банковской карте в небольших магазинчиках у дома, парикмахерских и торговых точках. Поэтому при себе лучше иметь хотя бы небольшую сумму наличными.
Банковские приложения
Также продолжают стабильно работать, в том числе через мобильный интернет, банковские приложения. В них отображается актуальная информация по балансу карты, доступны платежи, переводы с карты на карту, управление счетом, оплата услуг через ЕРИП.
Серьезные проблемы наблюдаются в приложениях со встроенным чатом техподдержки. Запустить общение через чат на протяжении сегодняшнего дня нам не удалось. Однако техподдержка доступна по короткому номеру колцентра.
Банкоматы и валюта
Банкоматы работают, но с некоторыми ограничениями. Так, на протяжении вчерашнего дня по сообщениям наших читателей не было валюты в ряде банкоматов в районе станции метро Уручье, железнодорожного вокзала и возле универсама «Рига». В отделениях банков при этом валюта продавалась свободно, но не во всех кассах. Также в некоторых банкоматах были проблемы с белорусской наличностью, особенно ближе к концу рабочего дня.
Интернет-магазины
Большинство крупных интернет-площадок и доставок продуктов продолжают принимать заказы. При этом, по словам сопредседателя Белорусской конфедерации предпринимательства Виктора Маргелова, с серьезными проблемами столкнулось большинство интернет-площадок. Особенно пострадали поставщики продуктов питания.
«Вчера менеджеры по отгрузкам серьезных компаний уходили в 11-м часу с работы, потому что то, что делал интернет ― люди заявки сбрасывали консолидировано через интернет-программу, и там формировались накладные и ничего не надо было делать, то теперь люди в мыле бегали, живьем собирали заявки по городу, потом это все вносили руками в компьютеры, чтобы не остановить работу на сегодня, потому что послезавтра будут пустыми прилавки магазинов», ― рассказывает собеседник.
«Ком накапливается, день-два ― еще куда ни шло, а дальше пойдет уже коллапс» ― говорит Виктор Маргелов.
Транспорт
В минском метрополитене оплатить проезд можно не только проездным и жетоном, но и банковской картой. Эта возможность сохраняется и сейчас, несмотря на нестабильный интернет. Принимаются к оплате все бесконтактные карты белорусских банков.
Соцсети и мобильные приложения
В Беларуси не работают все основные мессенджеры: Viber, Skype, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и другие. Без установки специальных VPN-приложений мессенджеры и соцсети остаются полностью заблокированными. Также остаются заблокированными приложения такси: Uber, Яндекс.Такси и другие, не работает приложение доставки еды Menu.by. При этом приложение Белорусской железной дороги продолжает работать в обычном режиме без сбоев.
Что это значит?
Проблемы с доступом в интернет сильнее всего задели бизнес-сообщество, парализовав его нормальную работу. Когда работа сети будет восстановлена неизвестно, но уже сейчас речь идет о довольно серьезных убытках для частного сектора. А если локдаун продлиться и далее, то убытки будут только расти. Тогда пострадавшими станут уже и работники этих компаний. Банки и торговля пока работают без критических сбоев.
16:27 11/08/2020
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