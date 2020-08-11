Руководство маргаринового завода опровергает забастовку рабочих
На Минском маргариновом заводе работа идет в штатном режиме. Работники завода и руководство опровергают информацию о том, что на предприятии проходит забастовка, сообщает корреспондент Sputnik.
Во вторник утром в телеграмм-каналах появилась информация о забастовке, которая проходит на предприятии. У проходной завода в полдень собрались журналисты. К ним вышел директор предприятия, который заверил всех, что работа идет в обычном режиме – никаких митингов и протестов нет
"Вы же видите, все тихо. Вон, люди обедают, никто не выступает", - сказал руководитель предприятия Александр Шатило.
"Никакой забастовки нет, это все фейк", - подтвердил рабочий, которого корреспондент Sputnik застал на проходной.
16:16 11/08/2020
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