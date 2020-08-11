«Вертолетные деньги» настигли БАТЭ И «Автогидросилитель»

Основное условие займов — отсрочка выплат по 31 декабря 2022 года и рассрочка с 1 января 2023-го по 31 декабря 2032-го погашения задолженности по бюджетным займам, образовавшейся на дату вступления в силу указа № 301, которым вводится поддержка.





Кроме того, предприятиям предоставляется отсрочка по 31 декабря 2027 года и рассрочка с 1 января 2028-го по 31 декабря 2038-го погашения задолженности по процентам за пользование бюджетными займами, начисленным и не уплаченным на дату вступления в силу указа № 301.





Также предоставляется отсрочка по 31 декабря 2032 года и рассрочка с 1 января 2033-го по 31 декабря 2038-го погашения задолженности по пеням за нарушение сроков возврата бюджетных займов, начисленным и не уплаченным на дату вступления указа № 301.





Предприятиям поручено открыть спецсчета (не доступные для взыскания контрагентов) в АСБ Беларусбанк в течение месяца для аккумулирования денежных средств в российских и белорусских рублях, поступающих по внешнеторговым договорам от экспорта продукции.





Условием оказания господдержки является выполнение акционерными обществами в 2020–2038 годах показателей по выручке и добавленной стоимости, доведенных Минпромом.





Несколько пунктов указа № 301 не публикуются, они помечены как доступные только для служебного пользования.





Контроль за выполнением указа возложен на правительство и Комитет госконтроля.





По опубликованным данным, чистый убыток БАТЭ в прошлом году составлял почти 10,1 млн рублей, ОАО «Автогидроусилитель» — 12,9 млн, накопленный убыток на 1 января 2020 года — 52,3 млн и 67,3 млн соответственно, а долги достигли 123,5 и 139,7 млн рублей.



