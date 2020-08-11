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Работники Минского электротехнического завода хотят устроить забастовку. Руководство: Это фейк

Сегодня в Telegram-каналах стали появляться сообщения о том, что работники Минского электротехнического завода имени Козлова начали забастовку.

Работники Минского электротехнического завода хотят устроить забастовку. Руководство: Это фейк
Корреспондент Оnliner.by отправился на место. Прямо сейчас производство не остановлено. Но есть группа людей, которые инициировали встречу с  руководством предприятия. Она началась в 11:00.

Сообщается следующее: один из ведущих инженеров собрал представителей разных разделов. Получилось человек 20—30. На 11:00 в актовом зале завода была запланирована встреча с руководством. Главный идеолог пока не берет трубку.

— Все находятся на рабочих местах. Оборудование не остановлено, никаких внеплановых мероприятий нет, — сказал БелТА генеральный директор предприятия Александр Радевич.

По его словам, каких-либо уведомлений от профкома об остановке производства не поступало.

— Нигде скоплений людей нет, производственный процесс идет в плановом режиме, — отметил гендиректор завода. Он назвал информацию о якобы забастовке на предприятии «фейком и вбросом».
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