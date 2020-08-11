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Не нужны: несколько зданий заводов "Горизонт" и МЗОР выставлены на аукцион

Четыре здания на улице Бабушкина, находящихся в собственности завода "Горизонт", и десять на Октябрьской улице, принадлежащих МЗОР, выставлены на аукцион в Минске.

Соответствующее распоряжение Совмина от 7 августа №465 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. 

Строения "Горизонта" предлагаются по начальной цене от Br529 190,28 до 4 480 131,1, МЗОР - от Br319 013,8 до 8 937 183,6, исходя из их рыночной цены. В случае, если начальные аукционы не будут успешными, предусмотрено постепенное снижение стоимости лотов.

Помимо этого, распоряжением предусмотрено выставление на торги изолированных помещений в собственности "Горизонта" и "МЗОР" в Минске и ряда строений витебского "Витязя".
Источник: interfax.by
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