Соответствующее распоряжение Совмина от 7 августа №465 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.





Строения "Горизонта" предлагаются по начальной цене от Br529 190,28 до 4 480 131,1, МЗОР - от Br319 013,8 до 8 937 183,6, исходя из их рыночной цены. В случае, если начальные аукционы не будут успешными, предусмотрено постепенное снижение стоимости лотов.





Помимо этого, распоряжением предусмотрено выставление на торги изолированных помещений в собственности "Горизонта" и "МЗОР" в Минске и ряда строений витебского "Витязя".



