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Прогноз: больше всего от коронакризиса пострадают энергетика и добыча полезных ископаемых

Последствия пандемии коронавируса больше всего ударят по энергетике и добывающей промышленности, сообщает «Банковский вестник» (издание Нацбанка Беларуси).

В статье «Трансформация инвестиционной политики в условиях пандемии COVID-19» кандидат экономических наук Денис Муха пишет, что энергокомпании ожидают сокращения доходов на 208% из-за пандемии и шока от падения мировых цен на нефть. Автопром прогнозирует падение на 47%.

Доходы так называемых многонациональных компаний (МНК) развитых стран сократятся на 35%. МНК развивающихся стран — на 20%. Больше всего, как ожидается, потеряют МНК из США.

Из-за коронакризиса отложены трансграничные слияния и поглощения. Еще в первом квартале количество новых объявленных сделок о слияниях и поглощениях во всем мире сократилось на 70%.
Officeliefe.media
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