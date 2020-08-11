В статье «Трансформация инвестиционной политики в условиях пандемии COVID-19» кандидат экономических наук Денис Муха пишет, что энергокомпании ожидают сокращения доходов на 208% из-за пандемии и шока от падения мировых цен на нефть. Автопром прогнозирует падение на 47%.





Доходы так называемых многонациональных компаний (МНК) развитых стран сократятся на 35%. МНК развивающихся стран — на 20%. Больше всего, как ожидается, потеряют МНК из США.





Из-за коронакризиса отложены трансграничные слияния и поглощения. Еще в первом квартале количество новых объявленных сделок о слияниях и поглощениях во всем мире сократилось на 70%.