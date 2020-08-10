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Гендиректора Viber обеспокоила блокировка приложения в Беларуси

Гендиректор Viber Джамел Агауа выразил обеспокоенность, что приложение оказалось заблокировано в Беларуси с 9 августа, когда в стране проходили президентские выборы.


По словам руководителя компании, мессенджер призван лишь помогать людям позитивно общаться.

"Со вчерашнего дня наша платформа заблокирована в Беларуси, наши пользователи не могут общаться со своими друзьями и родными, а мы даже не можем связаться с нашими сотрудниками через программу", - сказал Агауа, слова которого приводит агентство "Минск-Новости".

"В Viber мы помогаем людям свободно и безопасно общаться, кем бы они ни были и где бы ни находились. Считаем, что общение - это главная и жизненно важная необходимость", - добавил он.

Агауа отметил, что в стране находится более 120 сотрудников компании и более 6 млн пользователей Viber.

Глава Viber также сообщил, что в компании делают все возможное для того, чтобы платформа как можно скорее стала снова доступной для пользователей в Белaруси.

"Мы выступаем за открытый интернет и свободное общение для всех и с нетерпением ждем того времени, когда наше приложение не будет заблокировано ни в одной стране мира", - заявил он.
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