+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Германия возмущена угрозами санкций со стороны США из-за "Северного потока-2"

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил своему американскому коллеге Майку Помпео "недовольство" из-за угроз санкций Вашингтона в отношении немецкого порта в связи с газопроводом "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В Берлине Мааса спросили о письме трех сенаторов США, в котором они пообещали жесткие санкции против операторов ключевого немецкого порта, участвующих в строительстве газопровода.

"Я вспомнил об этом вчера во время телефонного разговора с Майком Помпео и выразил свое удивление и недовольство", - прокомментировал Маас.

В письме от 5 августа сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон пригрозили серьезными последствиями, если компания, эксплуатирующая порт Мукран на Рюгене, немедленно не прекратит логистическую поддержку "Северного потока-2".

Порт Мукран служит логистической базой для завершения строительства трубопровода. Он состоит из двух нитей, каждая длиной 1220 километров. Всего около 160 километров трубопровода еще не завершены. Большая его часть находится в датских территориальных водах, меньшая - в немецких.


Два судна под российским флагом "Фортуна" и "Академик Черский", которые должны достроить трубопровод, также находятся в этом порту.

Как известно, проект оборонного бюджета США предусматривает ужесточение санкций против "Северного потока-2". В частности, новые санкции коснутся компаний, которые будут способствовать продаже, аренде или предоставлению судов для прокладки "Северного потока-2".

Ранее ЕС выразил обеспокоенность намерениями США расширить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Революция сознания обагрена кровью
Игорь Драко
Избиратели, почему вы не послушали Свету?!
Уладзiмiр Някляеў
Што трэба рабіць сёння?
Александр Волчанин
Чернобыльцы призывают опомниться.
Людмила Мирзаянова
В ЗАЛАХ ГНЕВА, СТРАХА, ОТВРАЩЕНИЯ
Ольга Карач
Рука Кремля, ЧВК Вагнера и при чём тут...
Владимир Подгол
Как премьер-министр РБ оказался лидером оппозиции


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]