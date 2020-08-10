Белорусские гособлигации упали на рынке РФ, но потом снова выросли

Речь, например, о выпуске 04 объемом 5 млрд российских рублей (около 167 млн белорусских). Утром он упал на 0,6% и торговался по цене номинал плюс 0,63%. Днем инвесторы позитивно отнеслись к официальным итогам выборов, и цена выросла до уровня 101,45% номинальной стоимости.





Бонды 05 (тоже 5 млрд российских рублей) утром падали до 100,99%, то есть на 0,22 процентного пункта. А эмиссия 07 (общий объем — 10 млрд российских рублей, что эквивалентно 334 тыс. белорусских) упала ниже номинала, но затем отыгралась до отметки 100%. Аналитики не исключают новых падений. Это зависит от дальнейшего развития событий в Беларуси (будут ли массовые протесты), а также от реакции на происходящее ЕС и США.





Пока фон благоприятный, в цене выросли не только госбонды, но и бумаги «Евроторга», которые на российском рынке представляет дочерняя структура «Ритейл Бел Финанс».