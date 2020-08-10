Из-за сбоев интернета у бизнеса проблемы: логистика и отгрузки товаров в сети остановлены
Отключение интернета практически по всей стране привело к сбою работы не только банков, но и белорусского бизнеса, пишет marketing.by. Компании, работающие в сфере продаж быстрооборачиваемых товаров FMCG (продуктов питания, бытовой химии, пива и сигарет), остановили отгрузки товаров в торговые сети.
Несмотря на то что у многих компаний была информация о возможном ограничении интернета и они подготовились, заранее доставив большие объемы товаров в сети, бизнес терпит убытки. Размер ущерба, который несут компании, они пока не могут оценить. Больше всего страдают компании, занимающиеся «молочкой» — продукцией с ограниченным сроком годности. У многих связь между сотрудниками осуществлялась только через Viber, и, несмотря на все усилия, связь между контрагентами не налажена, вся логистика «легла».
15:44 10/08/2020
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