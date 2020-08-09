У Приорбанка и МТБанка проблемы с операциями по картам
Пресс-служба Приорбанка распространила днем 9 августа сообщение о временной недоступности операций по платежным карточкам банка на сайтах, которые поддерживают технологию 3D-Secure.
«Ведутся оперативные работы по восстановлению работоспособности систем. Приносим извинения за временные неудобства», — сообщают в Приорбанке.
3D-Secure — XML-протокол, который используется как дополнительный уровень безопасности для онлайн-кредитных и дебетовых карт, двухфакторной аутентификации пользователя, но не гарантирует безопасности денежных средств на карте. Он используется большинством платежных систем, включая Visa и MasterCard.
Позже стало известно, что проблемы с интернет-операциями возникли и у МТБанка. «Есть временные трудности с доставкой транзакционных СМС и СМС с временными кодами для совершения операций в интернет-среде», — сообщает банк своим клиентам.
18:39 09/08/2020
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