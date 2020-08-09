У Приорбанка и МТБанка проблемы с операциями по картам

«Ведутся оперативные работы по восстановлению работоспособности систем. Приносим извинения за временные неудобства», — сообщают в Приорбанке.





3D-Secure — XML-протокол, который используется как дополнительный уровень безопасности для онлайн-кредитных и дебетовых карт, двухфакторной аутентификации пользователя, но не гарантирует безопасности денежных средств на карте. Он используется большинством платежных систем, включая Visa и MasterCard.





Позже стало известно, что проблемы с интернет-операциями возникли и у МТБанка. «Есть временные трудности с доставкой транзакционных СМС и СМС с временными кодами для совершения операций в интернет-среде», — сообщает банк своим клиентам.



