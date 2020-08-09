В порт Клайпеды прибыл танкер с американской нефтью для Беларуси

"К вечеру начнется разгрузка. Далее нефть будет транспортироваться по железной дороге на Новополоцкий НПЗ", – уточнил официальный представитель концерна.





По его словам, 12-13 августа первые цистерны прибудут на НПЗ и концу месяца уже вся партия поступит на переработку.





"Это вторая танкерная поставка американской нефти в Беларусь. Сорт, поставленный в этот раз, специально разработан в качестве аналога российского Urals для европейских НПЗ", – подчеркнул Тищенко.





Напомним, что первую партию нефти у США Беларусь закупила после визита госсекретаря США Майкла Помпео в Минск. Именно тогда между Помпео и президентом Беларуси Александром Лукашенко были достигнуты договоренности о покупке сырья.





Российские нефтяные компании в январе-мае 2020 года сократили поставки нефти. Экспорт в Беларусь снизился на 47,7% до 3,64 миллиона тонн нефти в сравнении с прошлым годом.





План поставок российского сырья на белорусские НПЗ по нефтепроводу "Дружба" на июнь составляет один миллион тонн. В июне 2019 года по магистральному трубопроводу было прокачано на НПЗ в Новополоцке и Мозыре 1,4 миллиона тонн.





По словам представителя концерна "Белнефтехим", часть российской нефти будет поставлена также по железной дороге. Всего на белорусские НПЗ сырье будет поступать от десяти российских компаний.





Теперь белорусской НПЗ получит сорт White Eagle Blend (смесь белого орла), который создала компания Getka. Президент компании Дариуш Цихоцки в интервью изданию Business Alert рассказал, что название нового сорта нефти – это отсылка к национальным символам Польши. Getka создала новую смесь, которая по своим характеристикам близка к российской Urals. Цель у компании прозаическая – составить конкуренцию российским поставщикам, которые работают с НПЗ в Польше и Беларуси.