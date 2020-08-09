Лукашенко о нефти и газе: зависеть от одной страны не будем









"Нефть и газ будем покупать, где удобно, и зависеть от одной страны не будем", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье.





При этом он заявил, что Минск всегда будет готов на сотрудничество с Москвой, вне зависимости от ее готовности выстраивать тесные отношения.





Лукашенко пообщался с прессой после того, как отдал свой голос на выборах президента на участке №509 Старовиленского избирательного округа Минска, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры.





В свою очередь пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко сообщил, что второй танкер с американской нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды.





"Сегодня в порт Клайпеды прибыл танкер с американской нефтью сорта "Белый орел" объемом 76 тысяч тонн. К вечеру начнется разгрузка", - сказал Тищенко.





По его словам, далее нефть будет транспортироваться по железной дороге на Новополоцкий НПЗ. Планируется, что 12-13 августа первые цистерны прибудут на завод и концу месяца уже вся партия поступит на переработку.





"Это вторая танкерная поставка американской нефти в Беларусь. Сорт, поставленный в этот раз, специально разработан в качестве аналога российского Urals для европейских НПЗ", - добавил Александр Тищенко.





Напомним, первую партию нефти у США Беларусь закупила после визита госсекретаря США Майкла Помпео в Минск. Именно тогда между Помпео и президентом Беларуси Александром Лукашенко были достигнуты договоренности о покупке сырья. Российские нефтяные компании в январе-мае 2020 года сократили поставки нефти. Экспорт в Беларусь снизился на 47,7% до 3,64 миллиона тонн нефти в сравнении с прошлым годом.





План поставок российского сырья на белорусские НПЗ по нефтепроводу "Дружба" на июнь составляет один миллион тонн. В июне 2019 года по магистральному трубопроводу было прокачано на НПЗ в Новополоцке и Мозыре 1,4 миллиона тонн. По словам представителя концерна "Белнефтехим", часть российской нефти будет поставлена также по железной дороге. Всего на белорусские НПЗ сырье будет поступать от десяти российских компаний.



