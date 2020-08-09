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Турчин предложил систему бонусов для руководителей сельхозпредприятий

Минский облисполком собрал руководителей предприятий региона на совещание. В ходе совещания губернатор Александр Турчин сформулировал меры стимулирования для руководителей сельхозпредприятий.




Напомним, что руководитель — это действующее лицо, без которого ничего невозможно сделать, Турчин рассказал о мерах стимулирования менеджеров.

«Поэтому первый шаг, на который мы пошли, — давать зарплату руководителю по коэффициенту соотношения средней зарплаты на предприятии. Чем выше зарплата, тем выше будет этот коэффициент. Если средняя зарплата выше 1 200 рублей, то он может применять коэффициент 6. Затем нужно выстроить систему бонусов: например, получать от прибыли 5-10%. А следующий этап — участие в акционерном капитале, где можно выделить 25% акций», — пояснил детали губернатор.

По его словам, при таком подходе менеджер будет заинтересован в результате.
Officelife.media
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