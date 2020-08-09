Турчин предложил систему бонусов для руководителей сельхозпредприятий













Напомним, что руководитель — это действующее лицо, без которого ничего невозможно сделать, Турчин рассказал о мерах стимулирования менеджеров.





«Поэтому первый шаг, на который мы пошли, — давать зарплату руководителю по коэффициенту соотношения средней зарплаты на предприятии. Чем выше зарплата, тем выше будет этот коэффициент. Если средняя зарплата выше 1 200 рублей, то он может применять коэффициент 6. Затем нужно выстроить систему бонусов: например, получать от прибыли 5-10%. А следующий этап — участие в акционерном капитале, где можно выделить 25% акций», — пояснил детали губернатор.





По его словам, при таком подходе менеджер будет заинтересован в результате.