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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Ни судьбы, ни денег: пустые банкоматы и очереди в банках. Здравствуй, завтра!

Накануне основного дня президентских выборов жители Беларуси активно скупают валюту и переводят денежные средства в наличные.

Ни судьбы, ни денег: пустые банкоматы и очереди в банках. Здравствуй, завтра!
Читатели «Белорусского партизана» сообщают: в отделениях банков который день стоят длинные очереди: «Скупают все – доллары, евро, российские рубли». 
Из разговоров в очередях следует, что люди опасаются падения курса белорусского рубля после президентских выборов. Таким образом наметившаяся ранее тенденция только усилилась. В июле белорусы замахнулись на рекорд, купив почти миллиард долларов – $947,4 млн. При этом продали $731,8 млн. Кроме того, из-за приближения основного дня президентских выборов жители Беларуси активно переводят денежные средства в наличные.

«С карточек снимают белки в больших объемах – как будто после выборов конец света», – говорят очевидцы.

Жители Лиды сообщили «Белорусскому партизану»: в субботу все банкоматы в центре города были пустыми. Но белорусов можно понять: по стране расползаются слухи, что 9 августа власти с целью недопущения координации протестующих «отключат интернет». А значит, безналичные платежи будут некоторое время невозможными и нужно запастить наличными деньгами.


Ранее сообщалось, что в том числе в связи с «делом Белгазпромбанка» белорусы с начала года сняли с депозитов больше 500 млн долларов. Из всего этого напрашивается вывод, что белорусские власти своими действиями и угрозами приближают финансовый и экономический кризис.  
"Белорусский партизан"
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