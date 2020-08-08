Власти удвоили цены на недвижимость "Горизонта" и МЗОРа

В частности, «Горизонту» разрешается продать 4 корпуса по улице Бабушкина. И одно изолированное помещение в переулке Софьи Ковалевской. Срок распродажи — до марта-февраля 2021 года.





Дорого оценено изолированное помещение — его начальная цена установлена в 4,2 млн рублей. Это вдвое дороже, чем год назад. Корпуса продаются в границах от 529 тыс. до 4,5 млн рублей. За год эти активы подорожали в 1,5-3 раза. Если год назад общая стоимость лота была 6 млн рублей, то теперь устаревшие здания стоят уже 11,6 млн рублей.





К цене допускается дисконт от 10 до 30% в случае признания аукционов несостоявшимися.





МЗОРу разрешено продать 11 капитальных строений по Октябрьской, 16 и одно изолированное помещение.





Начальная цена на строения от 319 тыс. рублей до 8,9 млн рублей. Изолированное помещение оценено в 1,1 млн рублей. Если год назад общая стоимость лота этих зданий составляла 21 млн рублей, то сегодня уже 42,4 млн.





Скидки, на которые может пойти МЗОР, более существенные — от 30 до 50% начальной стоимости.