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Власти удвоили цены на недвижимость "Горизонта" и МЗОРа

Правительство определилось с позицией представителей государства в ОАО «Горизонт» и ОАО «МЗОР». И заключается она в том, чтобы разрешить госкомпаниям продать недвижимость по списку, изложенному в постановлении № 465 «О Распоряжении имуществом».

В частности, «Горизонту» разрешается продать 4 корпуса по улице Бабушкина. И одно изолированное помещение в переулке Софьи Ковалевской. Срок распродажи — до марта-февраля 2021 года.

Дорого оценено изолированное помещение — его начальная цена установлена в 4,2 млн рублей. Это вдвое дороже, чем год назад. Корпуса продаются в границах от 529 тыс. до 4,5 млн рублей. За год эти активы подорожали в 1,5-3 раза. Если год назад общая стоимость лота была 6 млн рублей, то теперь устаревшие здания стоят уже 11,6 млн рублей.

К цене допускается дисконт от 10 до 30% в случае признания аукционов несостоявшимися.

МЗОРу разрешено продать 11 капитальных строений по Октябрьской, 16 и одно изолированное помещение.

Начальная цена на строения от 319 тыс. рублей до 8,9 млн рублей. Изолированное помещение оценено в 1,1 млн рублей. Если год назад общая стоимость лота этих зданий составляла 21 млн рублей, то сегодня уже 42,4 млн.

Скидки, на которые может пойти МЗОР, более существенные — от 30 до 50% начальной стоимости.
Officelife.media
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