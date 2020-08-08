Долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной и в национальной валюте подтвержден на уровне "B+"; краткосрочный кредитный рейтинг в иностранной и в национальной валюте подтвержден на уровне "B".





Статус "рейтинг на пересмотре - негативный" предполагает возможное, но не обязательное понижение рейтинга на горизонте 90 дней, пишет interfax.by





Статус обусловлен возросшим давлением на национальную валюту из-за неблагоприятной внешней конъюнктуры, а также неопределенностью в части рефинансирования долга в иностранной валюте как государством, так и экспортно-ориентированными компаниями. Эти факторы также создают риски для объема международных резервов. Основным источником неопределенности являются предстоящие выборы президента страны (9 августа), которые потенциально могут стать причиной продолжительной политической нестабильности. Вопросы взаимоотношений с Россией, основным торговым партнером страны, можно рассматривать в качестве дополнительного риска. "Вместе с тем смягчающими факторами выступают высокая доля нерыночных заимствований в государственном долге, а также сохраняющийся доступ страны на внешние рынки, что демонстрирует недавнее успешное размещение еврооблигаций на $1,25 млрд", - сообщается в пресс-релизе агентства.





Поддержку долгосрочным суверенным кредитным рейтингам Беларуси на уровне "B+" оказывают относительно высокий уровень благосостояния, умеренный уровень госдолга, ожидания дальнейшей стабилизации инфляции (несмотря на временный всплеск в 2020 году), положительные изменения в структуре экономики за счет развития частного сектора, а также высокое качество человеческого капитала. Сдерживающими рейтинг факторами являются слабая внешняя позиция (ее состояние ухудшилось в 2020 году из-за неблагоприятной внешней конъюнктуры), ожидаемое ухудшение бюджетных показателей по итогам текущего года, высокая чувствительность экономики к внешним шокам, высокий уровень ее долларизации и невысокий потенциал роста.









Динамика экономического роста в Беларуси, по прогнозам АКРА, в 2020 году ухудшится. Так, если в 2019 году ВВП страны вырос на 1,2% г/г, приблизившись к потенциалу своего роста, который агентство определяет на уровне 1,5-2% г/г, то в текущем году данный показатель снизится до минус 4-6%.





Также агентство прогнозирует умеренный рост консолидированного госдолга Беларуси: с 41,9% в 2019 году до 47-50% ВВП по итогам 2020 года, включая гарантии.





Госдолг Беларуси состоит в основном из межгосударственных кредитов и кредитов международных организаций, что объясняет относительно невысокие процентные платежи по нему. На начало 2019 года более 90% госдолга номинировано в инвалюте, что делает его уязвимым к колебаниям курса национальной валюты.





Состояние банковского сектора страны в целом оценивается как стабильное, однако некоторые показатели финансовой устойчивости ухудшились с начала года.





Факторы, способные вызвать повышение рейтинга: улучшение структуры государственного долга, в том числе снижение валютных рисков; укрепление внешней позиции за счет накопления золотовалютных резервов; снижение риска реализации условных обязательств благодаря эффективным структурным реформам в государственном секторе; ускорение экономического роста при сохранении макроэкономической стабильности.





Факторы, способные вызвать понижение рейтинга: увеличение государственного долга при сохранении высокой доли валютного долга, существенное увеличение доли краткосрочного государственного долга; сохранение неблагоприятной внешней конъюнктуры или ее ухудшение, способное оказать давление на национальную валюту; продолжительный период политической нестабильности.





В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций Беларуси на 20 млрд рублей, а также 5 выпусков евробондов на $3,25 млрд.



