В октябре в Болбасово начнет работать грузовой аэродром «Орша»

"Аэродром "Орша" планируется как грузовой аэропорт для осуществления грузовой работы в Национальном аэропорту "Минск". Там создаются значительный и достаточно мощный логистический центр и производственный кластер", — сказал Сикорский в эфире телеканала СТВ.





Речь идет об ОЭЗ "Бремино-Орша", где также есть возможность перегрузки на автомобильный и железнодорожный транспорт. По словам Сикорского, сейчас в гражданской авиации эксплуатируются самолеты типа Boeing 747. Пока в Беларуси не было запасной полосы для них. Такие самолеты вынуждены были уходить для посадки в соседние страны, если не могли по каким-то причинам сесть в Национальном аэропорту "Минск".





"Для таких типов воздушных судов взлетно-посадочная полоса в Орше предоставляет дополнительные возможности для осуществления безопасных взлета и посадки", — добавил Сикорский.