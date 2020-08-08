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В октябре в Болбасово начнет работать грузовой аэродром «Орша»

В октябре начнет работать аэродром "Орша", расположенный возле поселка Болбасово под Оршей, сообщил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.

"Аэродром "Орша" планируется как грузовой аэропорт для осуществления грузовой работы в Национальном аэропорту "Минск". Там создаются значительный и достаточно мощный логистический центр и производственный кластер", — сказал Сикорский в эфире телеканала СТВ.

Речь идет об ОЭЗ "Бремино-Орша", где также есть возможность перегрузки на автомобильный и железнодорожный транспорт. По словам Сикорского, сейчас в гражданской авиации эксплуатируются самолеты типа Boeing 747. Пока в Беларуси не было запасной полосы для них. Такие самолеты вынуждены были уходить для посадки в соседние страны, если не могли по каким-то причинам сесть в Национальном аэропорту "Минск".

"Для таких типов воздушных судов взлетно-посадочная полоса в Орше предоставляет дополнительные возможности для осуществления безопасных взлета и посадки", — добавил Сикорский.
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